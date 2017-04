Hendelsene i Tyrkia 15. og 16. juli 2016

Fredag 15. juli 2016, kl. 19.30 meldte nyhetsbyrået Dogan at de to bruene i Istanbul som krysser Bosporus stredet, var stengt. I løpet av den neste halvtimen kom det meldinger om skyting, lavtflygende jagerfly og helikoptre over Istanbul og Ankara.