Fylkesmann - hvordan er det mulig?

At mikrofoner på Justøyfamiliens Bibelcamping ikke kan brukes til tale på fredager og lørdager – det er kun lov med sang og musikk 6 ganger i løpet av 5 uker – at hyttenaboer slipper unna pålagte lydmålinger – at fylkesmannen oppfordrer flere hyttenaboer til å klage?