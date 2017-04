Forsvaret – sistemann slår av lyset

Forsvarsdepartementet har karakterisert det forsvaret vi har fått som et resultat av Forsvarsreformen som «Et forsvar for vår tid», med et strategisk konsept som gir «Økt styrke og relevans» som i forslaget til ny Langtidsplan er blitt til «Økt kampkraft og økt bærekraft».