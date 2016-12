«Å helle barnet ut med badevannet»

«Å helle barnet ut med badevannet er et fast uttrykk. Det betyr å kaste vrak på eller ødelegge noe verdifullt, ofte uforvarende eller uten at det var hensikten, i et forsøk på å gjennomføre forbedringer. Helst bør slikt unngås, og konkret er det selvforklarende: Strevet er fåfengt hvis man bader et spedbarn og så heller det ut sammen med vannet etterpå». (Kilde: Per Egil Hegge)