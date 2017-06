0,38 % lønnsøkning for pensjonister og uføretrygdede

Regjeringen med støtte i Stortinget har gått inn for at pensjonister og uføretrygdede skal få et generelt tillegg på 0,38 % i sine pensjoner. Lønnstakere får mellom 2-3 %. Prisstigningen er på ca 2 %.