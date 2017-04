Vår viktigste oppgave: fellesskolen

I Norge har vi stor grad av tillit til staten og hverandre. Vi er et lite land, men tilhører likevel et stort fellesskap. Skapt gjennom å sikre individer trygghet i hverdagen, gode velferdstjenester som gjør at man kan delta i arbeid eller i sosiale grupper der tilhørighet vokser fram.