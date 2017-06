MANDAL: – Da klubben ble etablert i 2007, dekket vi helt klart et behov. På første konsert kom over 200 publikummere noe som tok oss som arrangører helt på senga, forteller bookingansvarlig i klubben, Oddvar Manneråk.

Mandal er de siste årene blitt en skikkelig konsertby, spesielt etter at Buen kom. Men også konsertscenen til Sjøboden Pub er svært hyppig brukt. Bare i 2014 var det 250 konserter i byen.

– Vi regnet litt på det. Skulle Oslo med sitt innbyggertall hatt tilsvarende, måtte de ha arrangert 11.000 konserter, smiler Manneråk.

I flere år etter årtusenskiftet var det ikke slik. Mye av konsertmiljøet forsvant da scenen til utestedet Lodsen opphørte. Og det var lenge før Buen og dens scener kom.

– Så det ble et savn for mange at det var få konserter i byen. Så vi begynte å møtes et guttegjeng. Vi kalte oss Hisåsveien Fridaynight Bluesklubb, forteller Manneråk.

Stiftet i 2007

De arrangerte forskjellige sammenkomster, blant annet en blueskonsert våren 2006. Men fart over sakene ble det altså våren 2007 da klubben ble stiftet. Med bluesartisten Joe Degelia fra Dallas ble hele lokalet på Solborg stappet med over 200 publikummere.

– De tømte jo baren før klokken 23, så de ansatte måtte løpe på byen etter mer drikke, minnes Manneråk.

Det ble altså en flying start. Den gang var det etablert et lokale ved Piren som het Venterommet i påvente av at Buen skulle bli ferdig. Her hadde bluesklubben en rekke konserter i årenes løp, ikke minst med avdøde Louisiana Red fra Alabama.

Johnny Winter

Manneråk trekker fram høydepunktet i klubbens historie, nemlig fredag 24. mai 2013. Da entret blueslegenden Johnny Winter scenen i Buen kulturhus.

– Det var kjempestort å få ham hit. Han deltok i Woodstock-festivalen i 1969, så det forteller hvilken legende han er. Han er nok også den eneste som har opptrådt i Mandal som er skrevet inn i Rock & Roll Hall of Fame, sier Manneråk.

I årenes løp har det blitt snart 90 konserter arrangert av klubben. I 2013 ble de kåret til årets bluesklubb av Norsk Bluesunion. Og klubben har nå rundt 170 medlemmer.

Minifestival

Nå står altså en minifestival for dørene. Det skjer 9. og 10. juni.

Det starter fredag med lokale band i sentrum.

– Her spiller Blues Supply, Bluesndizndas og The River, forteller Manneråk.

Lørdag ettermiddag blir det gratis konsert ved Hestetroa i gågata, mens showet fortsetter i storsalen i Buen om kvelden.

Dansker

– Det begynner med danske Jimi & The Double of Trouble. Dette bandet er inspirert av Jimi Hendrix og Stevie Ray Vaughan, forteller han.

Men høydepunktet kommer senere på kvelden med bluesstjerna Dana Fuchs som for tredje gang ankommer Mandal.

– Hun har spesielt bedt om å komme hit, så det er en stor ære, sier Manneråk.