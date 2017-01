Skogmus skapte krøll i Hakkebakkeskogen

KRISTIANSAND: Da Hakkebakkeskogen skulle starte for sesongen i fjor vår oppsto et uventet problem. Skogmus hadde nemlig bitt over flere av de nedgravde ledningene.

- De små musene kommer når de store musene er borte. Når de store musene er her, er det ikke like attraktivt å være liten mus i Hakkebakkeskogen, sier underholdningssjef i Dyreparken, Roy Bjerke til Fædrelandsvennen.

– Morsomt

De avbitte ledningene førte til at forestillinger ble avbrutt, og at skuespillerne fikk feil sang avspilt og derfor måtte improvisere foran publikum, skriver NRK Sørlandet.

Ifølge Roy Bjerke har det ikke vært snakk om noe stort problem, og feilen ble raskt fikset.

– Det er jo morsomt at vi har et museproblem i Hakkebakkeskogen, sier han og ler.

Les også:

Ikke ukjent problem

Løsningen på problemet ble peppermynteolje.

– Men nå ser det ut til at musene begynner å venne seg til det også, så da må vi finne nye kjerringråd, sier Bjerke.

Hakkebakkeskogen åpnet sommeren 2015, og kjører rundt 2400 forestillinger hver sommer.

I desember var det premiere på «Dyrene i Hakkebakekskogen» på kino, og til sommeren satser Dyreparken på et filmstudio i parken som viser hvordan animasjonsfilmen ble til.

Det er ikke første gangen at mus skaper teknisk trøbbel i Dyreparken. I fjor skrev Fædrelandsvennen at en liten mus hadde bitt over en ledning til brannvarslingen i Dyreparken.

Les også: