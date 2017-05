Rumpeskandale i Eurovision-finalen

Det var mens fjorårsvinner Jamala var på scenen i pausen i årets finale:

En mannsperson spratt opp på scenen med det australske flagget rundt skuldrene og viste rumpa.

– Dette en skandale og på linje med Jimmi Jump i Oslo i 2010, sier Morten Thomassen i den norske MGP-klubben.

For arrangøren av årets finale er dette utvilsomt svært pinlig.

– Vaktene foran scenen har bare ikke fulgt godt nok med. Dette helt klart verre enn enn Jimmi Jump. Jeg vil tippe at denne fyren ikke kommer seg på noen fly hjem i morgen, sier Thomassen.

Under den internasjonale finalen i 2010 var Jon Ola Sand sjef på vegne av NRK. Den gang ble han spurt om hva han var minst fornøyd med.

– Jimmy Jump. Jeg ble ganske redd. Det var helt ute av mitt hode at noen skulle ta seg opp på scenen. Jeg ble redd for at han kunne komme til å skade noen. Da jeg etter hvert skjønte at han var ufarlig, så ble jeg bare mektig irritert, sier han.

I år er den samme Sand sjef for hele Eurovision og ble neppe mindre irritert enn han ble i 2010.