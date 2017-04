KRISTIANSAND: Tirsdag ble det klart at The Main Level kommer tilbake til Pink Party i år.

Bandet skapte ville tilstander under fjorårets arrangement da de utgjorde et av trekkplastrene sammen med Marcus & Martinus.

Siden den gang har bandet fått et lokalt medlem, nemlig 18 år gamle Eric Tryland.

Fra før av består gruppa av Alexander Instøy og Sander Helmers-Olsen. Tryland har fungert som gruppas studiomusiker, men har nå tatt steget inn som fullverdig medlem.

Ylva kommer

I tillegg kommer Ylva Olaisen fra Kristiansand. Hun ble for alvor kjent da hun kom til finalen i «The Stream» på TV 2 i fjor høst. Siden har hun gitt ut ny musikk, seinest akustiske «Her».

Kristian Hole

I fjor hadde Pink Party 17.000 publikummere, men i år blir arrangementet mindre, siden det ikke blir noe samarbeid med Sør Cup. Derfor er det «bare» ventet mellom 10.000 og 12.000 mennesker.

Tidligere har senterleder Ruben Storevold fortalt at det er booket seks, internasjonale, nasjonale og lokale artister til konserten. Disse vil bli annonsert fortløpende de neste dagene.

Omsetningsrekord

Pink Party ble for første gang arrangert i 2015 med Isac Elliot som det største trekkplasteret. For å få billett må kundene handle for 1000 kroner.

I 2015 bidro Pink Party til en økt omsetning på 27,8 millioner kroner og 40.000 ekstra besøkende i de 15 kampanjeukene før konserten. I fjor økte omsetningen til 63,1 millioner uka før Pink Party, og dermed ny omsetningsrekord.