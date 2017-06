Knausgård vant Jerusalemprisen: – Jeg er en sterk motstander av kulturell boikott

JERUSALEM: – Jeg er en sterk motstander av kulturell boikott, uten at jeg dermed nødvendigvis støtter staten Israel. Jeg er tilhenger av kulturelle møter mellom mennesker. Mens kulturen fokuserer på det komplekse og sammensatte, vil politikken ha det enkelt, sier Karl Ove Knausgård til avisen Dagen som dekket prisutdelingen.

Karl Ove Knausgård ble søndag tildelt Jerusalem Prize 2017. De siste årene har flere grupper presset på for at mottakere skal si fra seg prisen. LO og enkelte akademiske miljøer i Norge har tatt til orde for kulturell boikott av Israel, men ifølge Dagen er altså dette utelukket for Knausgård.

– Beæret

Overrekkelsen av prisen fant sted under åpningen av den internasjonale bokmessen i Jerusalem. Det er første gang en norsk forfatter tildeles den prisen.

Prisen deles ut hvert andre år, til en internasjonal forfatter som fremmer ideen om individets frihet i samfunnet.

I takketalen sa Knausgård at han følte seg ydmyk da han så listen over tidligere mottakere, og at han var beæret over å motta prisen i Jerusalem.

– Jeg vokste opp i Norge, et land som geografisk, politisk og kulturelt er helt annerledes enn Midtøsten. Likevel var historier fra denne regionen svært viktige under skolegangen min på 70-tallet, sa Knausgård i talen, ifølge Dagen.

Forfatteren mener at hans generasjon er den siste som har så detaljert kunnskap om Israel, siden Norge siden har blitt langt mer sekulært.

– Vi hadde like god kjennskap til Sinaifjellet, Karmel, Jeriko, Genesaretsjøen og Dødehavet som de norske landskapene. Og historiene fra Bibelen var like viktige for oss som vår egen historie, sa han i takketalen.