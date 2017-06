Jazzlegenden Herbie Hancock kommer til Kristiansand

KRISTIANSAND: – Dette er musikkhistorie for alle som har fulgt denne fantastiske karrieren. For Herbie Hancock kommer med et helt nytt musikalsk konsept vi ennå ikke får detaljer om, sier Daniel Stamnes, leder av Kilden Kultur i en pressemelding.

Spilte med Miles Davis

Herbie Hancock (77) er en amerikansk jazzpianist, komponist og orkesterleder. Fra 1963 til 68 spilte han i Miles Davis' kvintett, en gruppe som nærmest er blitt legendarisk og som fikk stor betydning for den videre utvikling i jazzen, skriver Store norske leksikon om artisten.

I tillegg til å være en av de mest betydningsfulle utøverne, er den amerikanske pianisten også svært interessert og engasjert i sin politiske og musikalske samtid. Han har engasjert seg dypt i jazz- og musikkundervisning verden over, og ser det hele i sammenheng med å bidra til en bedre og mer fredfull verden. Han har også blitt utnevnt til UNESCO goodwill-ambassadør, en ære og oppgave han tar ytterst alvorlig og med den største entusiasme, skriver Kilden i pressemeldingen.

Hancock headliner Moldejazz i sommer, og til høsten skal han også besøke Bærum og Stavanger.

– Retter seg mot yngre publikum

Til konserten i Kilden i Kristiansand har Hancock med seg følgende besetning:

Saksofonist og keyboardist Terrace Martin, mest kjent som produsent for Kendrick Lamar. Han har også jobbet med Puff Daddy, Stevie Wonder, Kamasi Washington, Lala Hathaway, Robert Glasper, Snoop Dogg og Wiz Kalifa.

Perkusjonist Vinnie Colaiuta, kjent fra utallige samarbeid med musikkpionerer som Frank Zappa, Joni Mitchell, Megadeth, Beach Boys, Leonard Cohen, Sting, Jeff Beck, Chick Corea og John McLaughlin.

Bassist James Genus. Har spilt med blant andre Bill Evans, Chick Corea og Daft Punk.

Gitarist Lionel Loueke fra Vest-Afrika. Han åpner for et bredere geografisk musikalsk uttrykk, noe også Hancock snakker om selv i forbindelse med sin kommende plateutgivelse, der Loueke bidrar.

– Han har de siste årene rettet seg mer mot en yngre og moderne generasjon av musikere, samarbeidspartnere og produsenter, og dette viser seg også i hans nye besetning, sier Daniel Stamnes i pressemeldingen fra Kilden.