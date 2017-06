Honningbarna vant pris

OSLO: Prisen, som er på 100.000 kroner, ble utdelt på GramArts årlige sommerfest, skriver nettstedet Ballade.no.

Juryen mener vinnerne «representerer noe av det mest vitale og livsbejaende som finnes i dagens musikk-Norge».

GramArt er landets største interesseorganisasjon for norske artister.

Energi og spilleglede

Juryen mener vinnerne kjennetegnes av en energi, spilleglede og en kaotisk uforutsigbarhet.

«Årets vinner er konfronterende, politiske, de sparker opp og ned, de viser fingeren til høyre og venstre. De står i en sterk, opprørsk musikalsk tradisjon, og juryen ønsker å berømme et norsk band som fryktløst utfordrer det bestående», skriver juryen i følge nettstedet Ballade.no.

«Årets Urørt»

Honningbarna debuterte i 2010. I 2011 ble de kåret til «Årets Urørt» og samme år ga de ut debutalbumet «La alarmene gå», som ga dem en Spellemannpris i kategorien rock.

Siden har Honningbarna gitt ut tre album: «Verden er enkel» (2013), «Opp de nye blanke» (2015) og «Goldenboy» i 2016.

Pris etter Arne Bendiksen

Bendiksenprisen er oppkalt etter nestor i norsk popmusikk, Arne Bendiksen som gikk bort i 2009, skriver nettstedet Ballade.no.

Tidligere vinnere har vært Karpe Diem (2010), Ida Jenshus (2011), Stein Torleif Bjella (2012), Monica Heldal (2013), Highasakite (2014), Spidergawd (2015) og Bow To Each Other (2016).