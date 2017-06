Behagelig musikk fra bassengkanten

1 2 3 4 5 6 Svømmebasseng

Sekstetten med base i Oslo har ett album ute fra før, kalt «Fløte». Lydbildet og arrangementene er bedre denne gangen, og de er mer stilsikre med en god dose med snill, synthbasert pop som de i beste fall kan nå langt med på gode og sløve sommerdager der utfordringene og forstyrrelsene ikke er så store.

Svømmebasseng lager behagelig pop med røtter fra 80-tallets disco-pop. Det meste går rolig for seg. Deres styrke er at det hele låter så uanstrengt og lekkert. Låtene smyger seg av sted uten de store utfordringene, men med en kvinnelig og en mannlig vokalist skaper de i alle fall en slags variasjon som gjør at man holder ørene åpne.

Deres svakhet er at låtene og musikken har for få brudd og overganger som kan skape litt spenning og trykk. Det meste framstår som en jevn strøm av vellydd uten at det tar av. Men Svømmebasseng har funnet sin stil, og de holder seg trofast til den. På den fiffige og stilige «Nabolaget», klarer de til og med å legge inn litt gitarspill i den ellers så dominante synthlyden.

Låten «Skapt for hverandre», ruller av sted som en lett bris i en døsig sommerkveld. Og det er vel slik det er med resten også, nemlig litt døsig, sommerlig pop uten de store ovasjonene og meldingene. Stilsikkert og fint gjort. Ikke noe særlig mer enn det.