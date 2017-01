Dette er bakkeøvelser som 29-åringen selv bruker daglig. Hun mener 15 minutter med bakketrening tilsvarer én time med hard trening på flat mark.

On the minute-trening

Hvis du har litt bedre tid, kan du prøve On the minute-programmet til NM-vinner og personlig trener, Trine Mjåland.

On the minute-trening går ut på at du starter en ny runde med øvelser hvert minutt.

