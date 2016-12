Den store julereisen

Denne julereisen har stort sett utgangspunkt i hendelser fra 2016, og har en geografisk rød tråd. Vi starter i Agder og går så nordover, stort sett langs kysten. Deretter et langt sprang vestover til et kontinent, der vi farter på kryss og tvers før vi drar videre til et nytt. Derfra går turen til en annen verdensdel, og med store skritt drar vi hjemover via nok en verdensdel, der vi begynner i sør og går nordover til Europa. Etter hvert kommer vi til Norge, og er på kryss og tvers på Østlandet før vi ender i Agder igjen.