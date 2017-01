Hege Bøkko fikk en gullgutt som trener. Det kan gi EM-medalje.

I helgens «nye» EM, sprint og allround samlet, er den yngste Bøkko på plass med sin nye trener. Jeremy Wotherspoon, som nå er blitt 40 år, har fått fart på hallingdølen.

I sin tid var canadieren verdens sprinter. Med totalt åtte VM-gull, fire av dem på sprint og resten på enkeltdistanser, var han stjerne. Han valgte å komme til Norge foran denne sesongen, og det kan føre til uttelling i Heerenveen.

Wotherspoon har gitt henne og de andre sprinterne mange gode tilbakemeldinger, og som Hege sier:

– Når jeg spør om hvorfor vi gjør ting, får jeg alltid gode svar. Derfor har jeg merket at jeg har utviklet meg og det er alltid inspirerende å oppleve fremgang.

Hun mener at hun aldri har hatt en så god sesongstart, og gleder seg til å se hvordan det vil gå i EM. Karrièrens beste plassering kom under verdenscupen i Nagano på: 5. plass og tiden 1.16,24 på 1000 meter.

Kanskje samlet igjen i Pyeongchang?

Hege Bøkko og broren Håvard har i mange år vært sammen på landslaget, men Håvard la opp tidligere i år på grunn av manglende motivasjon. Han holder imidlertid en dør åpen for at han kan komme tilbake på isen hvis kneet holder, og da med tanke på OL i 2018 i Pyeongchang.

Søsteren er fast i troen på at hun satser på medalje i OL om ett år.

– Ja, det er det store målet, og jeg bygger meg opp mot det, sier 26-åringen.

Fakta: Norges tropp Sprint: Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL Espen Aarnes Hvammen, Eidsvold TF Hege Bøkko, Hol IL Martine Ripsrud, Stange SK Allround: Ida Njåtun, Asker SK Ellen Bjertnes, Geithus IL Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK Sverre Lunde Pedersen, Fana IL Sindre Henriksen, Fana IL Simen Spieler Nilsen, Arendal SK.

Vokste med ny trener

Hun har merket at Wotherspoon har god påvirkning og sier:

– Jeg har trent mye og godt over tid, men først nå de siste månedene har det løsnet. Kroppen har begynt å respondere på all treningen. Jeg har sammen med trenerne funnet en form for trening som fungerer for meg, med tanke på sprint og mellomdistanse.

– Hva har du forandret på?

– Jeremy er kommet med gode innspill. Jeg er blitt sterkere og dypere i skøytestilling.

YURIKO NAKAO / X90018

Proffer, men kom tilbake

Bøkko-søsknene har holdt på lenge, og den yngste gikk sitt første verdenscupløp da hun var 16 år. I april 2011 ble det klart at de ville bryte med landslaget og heller satse på profflaget Team CBA med Peter Mueller som trener.

Det ble aldri det helt store.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tålmodighet lønner seg

Bøkko har en egenskap som kan gi medaljer til slutt: Tålmodighet. For det store gjennombruddet har latt vente på seg etter åtte VM-medaljer som junior.

– Ja, jeg må ærlig innrømme at det har vært noen tunge perioder. Jeg har slitt, men samtidig har jeg aldri vært i nærheten av å legge opp. Men jeg har jo stilt meg selv spørsmålet: Er det riktig å legge ned så mye trening når man ikke får resultater?

Også samboeren er EM-deltager

Støtten fra broren og samboer og EM-deltager Simen Spieler-Nilsen fra Arendal, har også vært viktige for motivasjonen.

Bøkko har i tillegg til Wotherspoon fått mye hjelp av Edel Therese Høiseth (50), Norges beste sprinter så langt med VM-sølv og to verdenscupseire. Hun er assistenttrener på landslaget.

– Hege har tatt store steg, og har hatt klar fremgang siden i fjor. Jeg ser ingen grunn til at hun ikke skal fortsette med det. Hun er godt trent og mindre syk enn for et par år siden, sier Høiseth.

Hun legger til:

– Både Hege og Håvard Lorentzen er medaljekandidater i sprint.

PS. Annethvert år vil EM heretter være sammenlagtmesterskap i allround og sprint (som i år) og annethvert år gjennomføres mesterskapet som et enkeltdistansemesterskap på samme måte som i OL (første gang i 2018).